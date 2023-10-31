В ХМАО за 2023 год 10 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

В этом году более 10 тысяч югорских семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Из них более одной тысячи семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, свыше 5 тысяч — оплатили ипотечные кредиты в банках, более 3 тысяч — распорядились средствами маткапитала на уплату первоначального взноса, а свыше 300 семей — направили материнский капитал на компенсацию ИЖС и оплату займов долевого строительства. Отделение СФР по ХМАО перечислило на эти цели 4 миллиарда рублей.

«Покупка жилья — одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут приобрести жилое помещение, построить или реконструировать дом, компенсировать затраты на его строительство, оплатить первоначальный взнос или погасить основной долг по ипотеке, уплатить цену по договору участия в долевом строительстве», —пояснила управляющий ОСФР по ХМАО Татьяна Зайцева.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

Следует помнить, что для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся на его средства жилье должно находиться в России. Также напомним, что ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в клиентской службе Социального фонда России лично, а также на портале Госуслуг или в МФЦ. Подать заявление можно и в банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья.