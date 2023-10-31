В Югре до 12 ноября принимают заявки на конкурс кадрового резерва

Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры официально объявил о начале приема заявок от кандидатов для участия в конкурсном отборе на включение в резерв управленческих кадров. Этот шаг направлен на обеспечение качественного и компетентного управления в исполнительных органах автономного округа, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Основными критериями отбора являются профессионализм, соответствие квалификационным требованиям и другим критериям, предусмотренным конкурсной процедурой.Для проверки компетенций кандидатов организаторы конкурса проведут оценочные мероприятия, включающие тестирование по важным аспектам, связанным с государственной гражданской службой и знанием нормативно-правовой базы. Кроме того, будут оцениваться знания русского языка, навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями, а также управленческий потенциал и профессиональные компетенции кандидатов.

Прием заявок и документов проходит до 12 ноября 2023 года на управленческом портале «Команда Югры».Для участия необходимо пройти регистрацию, загрузить заполненные анкеты, заявления и согласия на обработку персональных данных во вкладке «Проект» раздела«Мои конкурсы».