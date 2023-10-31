Югра практически полностью готова к зимнему сезону

Югра практически полностью завершила и получила документы о подготовке к осенне-зимнему периоду. Крайний срок подтверждения паспортов готовности – 15 ноября. На сегодняшний день большинство работ по подготовке уже выполнено в полном объеме, что подтверждается данными о 100% готовности различных сетей и объектов коммунального хозяйства. По результатам проверок, проведенных Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, были выданы 26 из 34 паспортов готовности муниципальных образований, что свидетельствует об успешном выполнении плана подготовки к предстоящему периоду.

Финансовые затраты на подготовку составили внушительную сумму в 9,79 млрд рублей, направленных на обновление и замену ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также на обеспечение готовности объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Всего в течение сезона коммунальщики провели подготовку 550 котельных, 352 тепловых пунктов, почти 13 тысяч метров инженерных сетей, 1226 объектов социальной сферы и 37 миллионов квадратных метров жилья. Средства для реализации этих мероприятий были выделены как из бюджета автономного округа, так и из средств муниципальных образований и предприятий коммунального комплекса.

Сформированные аварийные бригады, численностью 397 человек, готовы к оперативному реагированию на любые аварийные ситуации, обеспечивая бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства в автономном округе.