Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для рабочих в ХМАО

Рабочим в ХМАО готовы платить 100 тысяч рублей и больше. Эксперты «Авито Работа» назвали три вакансии на производствах, где гарантированы высокие заработки.

«Самой высокооплачиваемой производственной профессией ХМАО стал токарь со средней предлагаемой заработной платой 120 442 рубля, которая выросла за год на 40%. Помимо высоких зарплатных предложений токари демонстрируют высокий спрос со стороны работодателей. Так, число вакансий для специалистов увеличилось в 4,9 раза по сравнению с третьим кварталом 2022 года», — рассказал Ura.ru директор по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

По его словам, на высокую зарплату в Югре также могут рассчитывать крановщики (114 тысяч рублей), автоэлектрики (99 тысяч) и наладчики (98 тысяч). Заработок последних показал в третьем квартале самый высокий рост - 88%.