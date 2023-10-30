Хакатон для работников IT-сферы пройдет в ХМАО

В ХМАО с 21 по 26 ноября пройдет «Югорский Хакатон. Хантатон-2023». Это главное IT-соревнование Югры для разработчиков, аналитиков, продуктологов, дизайнеров и маркетологов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования состоятся в двух номинациях:

Первая - «Юниор», для подростков 14–17 лет. Пройдет в онлайн-формате на сайте хантатон.рф 21–25 ноября;

Вторая - «Профи», для участников от 18 лет и старше. Пройдет в очном форме 25-26 ноября по адресу: Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1 (АНО «Школа 21. Югра»).

«К участию приглашаются команды от одного до пяти человек. Свои проекты IT-специалисты смогут реализовать под руководством опытных менторов. Для лучших проектов предусмотрен призовой фонд — один миллион рублей», - уточнили в пресс-службе.