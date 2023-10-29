125 новых заболевших коронавирусом зарегистрировали в Югре за сутки

В ХМАО за минувшие сутки выявили 125 новых заболевших коронавирусом. Свыше 100 новых случаев заражения фиксируется в регионе ежедневно на протяжении последних четырех дней.

Новые заболевшие зарегистрированы в 14 муниципалитетах округа. Больше всего в Ханты-Мансийске - 40, Сургуте - 39, Нижневартовске - 14. В других городах и районах Югры - от 1 до 8 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Среди детей – 21 случай, среди рабочих – 21 случай, среди служащих – 45 случаев, из них работники медицинских организаций – 17 случаев, среди пенсионеров – 28 случаев, среди прочих групп населения – 10 случаев», - говорится в сообщении.

Уточняется, что у 120 пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у четырех диагностировали пневмонию, еще у одного заболевание протекало бессимптомно.