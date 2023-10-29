Первая международная олимпиада по физике пройдет в ХМАО

В Ханты-Мансийске с 3 по 11 декабря пройдет первая международная олимпиада по физике с участием представителей стран ШОС, БРИКС и СНГ. Участие в ней примут 100 старшеклассник из сборных команд, по итогам испытаний среди них определят сильнейших.

«Югре предложено стать постоянной площадкой по проведению ежегодной международной олимпиады по физике. Проводить мы ее будем совместно с Московским физико-техническим институтом. Ожидаем команды стран БРИКС, ШОС и СНГ», — сообщил директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин.

Главная задача — выявить у школьников интерес к изучению точных наук, поддержать талантливых ребят и оказать помощь в профориентации.