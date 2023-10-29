В вузах ХМАО увеличат число бюджетных мест в 2024 году

Вузы ХМАО получат больше бюджетных мест в 2024 году, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

«Правительство России приняло решение о распределении бюджетных мест на следующий год. Общее количество в вузах и ссузах автономного округа, составит 10 870. За последние семь лет их объем вырос на 35,9 %», - говорится в сообщении.

Число бесплатных мест увеличится по нескольким направлениям. Наибольший рост произойдет по программам подготовки инженеров, в группе «‎Здравоохранение и медицинские науки» добавят 772 места, в направлении «Машиностроение» — 505, в категории «Информатика и вычислительная техника» — 416 , а в «Электро- и теплоэнергетика» — 304.