Нефтяник из Югры попался на взятке в 150 тысяч рублей

В Нижневартовском районе предстанет житель Лангепаса. Он обвиняется в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством предмета подкупа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, будучи руководителем в нефтедобывающей компании, в период с апреля по июнь 2022 года требовал от представителя организации-подрядчика коммерческий подкуп. Общая сумма полученной взятки превысила 150 тыс. рублей.

«Деньги передавались за непроведение проверочных мероприятий в отношении юридического лица», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.