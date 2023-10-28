Уголовное дело по факту убийства во время попойки возбуждено в Пыть-Яхе

Очередная трагедия с участием зеленого змия случилась в Пыть-Яхе: там сцепились два собутыльника, в результате чего один погиб, а другой отправится в тюрьму — заедено уголовное дело.

По информации СУ СК РФ по Югре, 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

«По версии следствия, вечером 24 октября обвиняемый, находясь на кухне квартиры в одном из домов 5 микрорайона Пыть-Яха, при совместном распитии спиртного со своим знакомым нанес потерпевшему ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении через непродолжительное время», — отметили в ведомстве, добавив, что сейчас обвиняемый уже находится под стражей.