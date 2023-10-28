В ноябре пенсии и пособия будут выплачиваться по графику

Традиционный график выплат пенсий и пособий публикует Отделение СФР по ХМАО-Югре: в ведомстве отмечают, что если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

Так, 3 ноября 2023 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

– ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 ноября — пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям

Пенсия придет через банки 3, 10, 17, 22 ноября 2023 года.

Если выплаты получают на почте, то они доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.