Самый большой в Сургутском районе стадион откроется в Солнечном 26 октября

В Солнечном 26 октября откроется самый большой в Сургутском районе стадион. На реконструкцию объекта ушло меньше года.

«Комплексная реконструкция стадиона в Солнечном началась в этом году. Сделали футбольное поле с искусственной травой с дренажной системой и ливневой канализацией. Установили наружное освещение, трибуны на 100 мест. Теперь на стадионе можно проводить различные соревнования», - рассказали ранее в пресс-службе мэрии.

Стадион разделен на несколько функциональных зон: площадка для мини-футбола, баскетбола, волейбола, комплект воркаута, площадка ГТО, сектор для прыжков в высоту, сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, беговые дорожки. Кроме того, на стадионе установили новое «умное» оборудование. Например, можно использовать специальные QR-коды для самостоятельных занятий.

Реконструкция объекта обошлась в почти 90 млн рублей.

Открытие стадиона пройдет при участии главы Сургутского района Андрея Трубецкого.