Utair переходит на осенне-зимнюю программу полетов

Авиакомпания Utair переходит с 29 октября на осенне-зимнее расписание и будет выполнять рейсы в 50 городов России и мира, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«При составлении осенне-зимнего расписания мы учитывали интересы наших пассажиров, поэтому сделали круглогодичными рейсы на всесезонные курорты — в Минеральные Воды и Сочи. Также запустили рейсы в Дубай и летаем в ОАЭ из Грозного, Тюмени и Сургута», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Осенью и зимой Utair будет выполнять рейсы в 37 российских городов: Барнаул, Белоярский, Березово, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Игрим, Иркутск, Казань, Когалым, Красноселькуп, Красноярск, Курган, Минеральные Воды, Москву, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Урай, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Самолеты также будут летать в 13 зарубежных городов: Баку, Гянджу и Нахичевань (Азербайджан), Ереван (Армения), Бишкек (Киргизия), Дубай (ОАЭ), Душанбе и Худжант (Таджикистан), Стамбул (Турция), Бухару, Самарканд, Ташкент и Фергану (Узбекистан).