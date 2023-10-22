Жители ХМАО не готовы расставаться с металлическими деньгами

Югорчане не готовы к выводу из обращения металлических монет, пришли к выводу в сервисе SuperJob: соответствующий опрос прошел с 16 по 19 октября.

Отвечая на вопрос, как они поступают с мелочью, 42 процента респондентов заявили, что тратят ее, у 26 процентов дома есть копилки, 16 процентов отдают детям, у которых, надо полагать, также имеются копилки. Три процента жертвуют металлические деньги на благотворительность, а один процент — просто выбрасывают.

Увидев монету на земле, только 31 процент опрошенных поднял бы ее, причем 12 процентов сделали это только если это была бы монета в пять или десять рублей. 55 процентов поднимать монету не стали бы: кто-то стесняется, кто-то суеверен.

Кстати: Чем выше уровень дохода, тем большее уважение к монеткам демонстрируют люди: их чаще подбирают на улице горожане с зарплатой, превышающей 80 тысяч рублей.

Несмотря на то, что, судя по результатам опроса, монеты не столь популярны у населения, к их выводу из обращения оно не готово: против высказались 65 процентов участников опроса. 23 процента предлагают избавиться от монет, причем восемь процентов — за радикальный отказ вообще от всех пятачков, шесть процентов — за отказ от монет в один и два рубля, еще девять процентов — за отказ от одного, двух и даже пяти рублей.