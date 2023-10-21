87 человек заболели коронавирусом за сутки в ХМАО

В Югре за минувшие сутки выявили 87 новых заболевших коронавирусом. Днем ранее было 107 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Новые заболевшие зарегистрированы в 15 муниципалитетах ХМАО. Больше всего в Ханты-Мансийске - 24, Сургуте - 22, Нижневартовске - 10. В других городах и районах - от 1 до 6 случаев заражения.

«Среди детей – 7 случаев, среди рабочих – 21 случай, среди служащих – 25 случаев, из них работники медицинских организаций – 7 случаев, среди пенсионеров – 22 случаев, среди прочих групп населения – 12 случаев», - уточняет пресс-служба ведомства.

У всех новых заболевших на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.