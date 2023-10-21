В Югре старшеклассники будут получать профессию в школе

В Югре масштабируют проект, позволяющий старшеклассникам получить профессию во время учебы в школе. Такое решение приняло правительство региона, сообщает департамент внутренней политики ХМАО.

«В реализацию проекта по обучению школьников 10-х и 11-х классов, имеющих средний балл аттестата об основном общем образовании ниже 3,6 по итогам основного государственного экзамена, будут включены все муниципальные образования Югры», - говорится в сообщении.

Проект реализуется с октября 2022 года по инициативе ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пилотными территориями стали Югорск и Советский район.

«Проект прошел апробацию в 2022–2023 учебном году в образовательных организациях Югорска и Советского района для 50 школьников. По итогам из них девять трудоустроены, десять продолжают обучение в 11-м классе, 24 человека поступили в колледжи», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

В этом году численность участников проекта увеличат с 50 до 125 человек. Профессиональное обучение организуют по профессиям, востребованным на рынке труда округа, уточнил директор регионального департамента труда и занятости населения Роман Белкин.