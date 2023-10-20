До -6 градусов похолодает в Югре в выходные, пройдут дожди и снегопады

В предстоящие выходные в Югре будет сыро, синоптики прогнозируют дожди и снегопады, а столбик термометра опустится до -6 градусов в ночные часы.

В субботу, 21 октября, температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем ожидается 0+5 градусов. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, местами на востоке - гололедные явления. Ветер подует с западной стороны со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 22 октября, столбик термометра покажет -1-6 градусов ночью и -1+4 градуса днем. В течения дня будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь) пройдут в большинстве районов ночью и местами - днем. Ветер западный 8-13 м/с.