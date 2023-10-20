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​Наталья Комарова обсудила с мегионцами важные вопросы жизни города

Губернатор Югры встретилась с жителями Мегиона

​Наталья Комарова обсудила с мегионцами важные вопросы жизни города
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает свои рабочие поездки по муниципалитетам автономного округа, основные цели которых – подведение предварительных итогов года, проверка ситуации на местах и сбор обратной связи от местных руководителей и граждан. Во время поездки в восточную часть региона глава Югры провела большую встречу с жителями Мегиона.

В приветственной речи Наталья Комарова подчеркнула, что в 2023 году регион удерживает свои позиции среди лидеров Российской Федерации по уровню доходов населения, а средняя заработная плата в Мегионе за первое полугодие выросла на 19% по сравнению с предыдущим годом. «С учетом показателей по всему автономному округу можно сказать о том, что показатель социально-экономического развития региона, муниципалитетов положительный. Важно найти условия и решения, при которых мы не только сохраним этот результат, но и будем его наращивать. Такие возможности есть», – подчеркнула глава региона.

Особое внимание было уделено проблеме расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. Наталья Комарова отметила важность создания нового жилого фонда, который будет способствовать переселению людей из аварийных домов.

Согласно данным «тепловой карты» Центра управления регионом, наиболее волнующими для жителей Мегиона являются вопросы ЖКХ, здравоохранения, благоустройства, дорожного хозяйства и утилизации твердых коммунальных отходов. Во время встречи одна из местных жительниц выразила беспокойство относительно качества водопроводной воды. И.о. главы города Игорь Алчинов заверил, что данная проблема будет рассмотрена и решена в ближайшее время.

Основное внимание также было уделено вопросам социальной сферы, в частности, строительству нового центра социального обслуживания населения, обеспечению доступа к общественному транспорту и другим. Некоторые жители выразили благодарность губернатору за решение социальных вопросов, включая помощь многодетным семьям, студентам с ограниченными возможностями и участникам специальной военной операции.

Встреча продолжалась до последнего вопроса, а жители, желающие более подробно обсудить свои проблемы, имели возможность записаться на личный прием к губернатору или обратиться к специалистам на консультационных площадках.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 263, комментариев: 0
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