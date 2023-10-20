Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Югре

В Югре накануне, 19 октября, произошло ДТП с двумя погибшими. Авария случилась около 14 часов в Ханты-Мансийском районе. Столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что водитель машины Volkswagen Jetta на 68 километре автодороги «Югра» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Hyundai. В салоне находились 25 человек, включая водителя.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля и один из двух его пассажиров погибли. Второй пассажир иномарки, а также водитель автобуса получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.