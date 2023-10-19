30 новых контейнерных площадок появится в Сургутском районе

В Сургутском районе продолжается обустройство контейнерных площадок. В этом году появится 30 новых. В Белом Яре построили 7 площадок, сейчас работы ведутся в Лямино, Локосово, Сытомино и Ульт-Ягуне, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Был период, когда железные контейнеры и крыша были обязательным условием. Сейчас региональные операторы почти везде заменили железные контейнеры на пластик. Объем контейнеров стал чуть больше. Ежегодно до 2026 года департамент ЖКХ выделяет межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям в общих лимитах на год - 10 млн рублей на обустройство мест (площадок) накопления ТКО/КГО», - рассказала начальник отдела экологии и обращения с отходами департамента ЖКХ мэрии Татьяна Дударенко.

Количество площадок в каждом поселении рассчитывается с учетом количества жителей, плотности застройки и удаленности от жилых домов.