Центральная больница Нижневартовска достроена и укомплектована персоналом

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе своего рабочего визита в Нижневартовск посетила строящуюся центральную больницу, в которой планируется разместить до 1100 коек. Встреча с руководством клинической больницы позволила оценить степень готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

Центральная больница, включающая несколько корпусов, уже успешно функционирует, в том числе инфекционный корпус, который с начала пандемии стал опорным для борьбы с COVID-19. Подготовка инженерных сетей и ввод в эксплуатацию различных блоков проходили последовательно в течение 2020-2021 годов, что позволило создать реабилитационное отделение для пациентов.

«Объект готов к практическому вводу в эксплуатацию, остались лишь небольшие технические работы. Наш коллектив полностью укомплектован, а оборудование проверено и готово к использованию. Мы стремимся к быстрому получению всех необходимых разрешений и началу переезда на новое место», — отметил главный врач клинической больницы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Окончание строительства больницы позволит улучшить медицинское обслуживание для жителей Нижневартовска, а также соседних городов – Радужного, Новоаганска и Мегиона. Наталья Комарова поручила разработать планы по использованию освободившихся помещений в старых отделениях больницы для социально значимых проектов, подчеркивая важность эффективного использования пространства.

Строительная готовность объекта на данный момент составляет 97%, а общая площадь комплекса составляет 110 тысяч квадратных метров.