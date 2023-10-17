Губернатор Югры провела «Урок о важном» в нижневартовской гимназии №1

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочего визита в Нижневартовск провела открытый урок «Разговор о важном» для учеников 11 класса гимназии № 1. Подобные мероприятия проходят в рамках проекта Министерства просвещения и платформы «Россия – страна возможностей». По ходу общения со школьниками губернатор поделилась своими рассуждениями о выборе и личных достижениях.

«Когда я заканчивала школу, знала, что должна была работать, но что делать – не предполагала. Но потом поступила на экономический факультет, по окончании которого получила квалификацию инженера-строителя и экономиста в области строительства. Как оказалось, эта профессия на протяжении моей профессиональной деятельности сильно помогла. Так получилось, что с одной стороны – профессия, коммуникация, с другой – люди, общение с ними», – рассказала глава региона.

Старшеклассники также сами делились своими планами на будущее, выражая интерес к различным областям, таким как экономика, IT, медицина, искусство и другие. Вместе с учениками губернатор сыграла в блиц-игру на тему выборов и конституции – как выяснилось, в этих вопросах и школьники, и глава региона разбираются очень неплохо. Мероприятие завершилось напутствием губернатора для представителей подрастающего поколения.

Запись урока доступна на страницах губернатора в социальных сетях ВКонтакте, «Одноклассники» и Telegram.