Губернатор Югры наградили победителей конкурса профмастерства среди электромонтеров

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Нижневартовск наградила победителей конкурса профессионального мастерства среди электромонтеров распределительных сетей Уральского федерального округа. Соревнование, организованное компанией «ЮРЭСК», собрало восемь команд из разных городов, среди которых Сургут, Нижневартовск и Тюмень.

Команда АО «Россети Тюмень» из Сургута заняла первое место, показав высокий уровень профессионализма. В ходе церемонии губернатор выразила признательность электромонтерам за их труд и вклад в обеспечение надежной энергетической инфраструктуры региона.

Кроме того, Наталья Комарова провела встречу с работниками энергетической отрасли, где были обсуждены ключевые вопросы развития отрасли, включая престиж рабочих специальностей, усиление образовательных программ и институтов наставничества. Глава региона отметила растущий объем производства электроэнергии в регионе, подчеркнув роль более чем 15 тысяч специалистов, работающих в этой сфере.

Губернатор также выразила поддержку образовательным проектам, направленным на обучение молодых специалистов сферы энергетики, подчеркнув важность содействия взаимодействия между студентами и профессионалами.

В рамках визита Наталья Комарова также посетила выставку производителей оборудования для энергетических предприятий, где обсудила с экспонентами важность инноваций и новейших технологий в области энергетики.