В Югре самозанятые и начинающие бизнесмены получат сопровождение

В рамках реализации государственной программы «Поддержка занятости населения» правительство Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой утвердило дополнительные меры, направленные на содействие развитию предпринимательской деятельности в регионе. В соответствии с новыми изменениями, в программу включено положение о сопровождении граждан, получивших финансовую помощь на открытие собственного бизнеса.

Департамент труда и занятости населения автономного округа совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» будет оказывать поддержку предпринимателям по вопросам развития и получения дополнительных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот процесс будет осуществляться в течение двенадцати месяцев со дня включения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, а также с момента постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

«Для граждан, которые получили финансовую поддержку на открытие собственного бизнеса и участвовали в специальной военной операции, автоматически продлевается срок действия договора о предоставлении помощи без необходимости личного присутствия. Дополнительное соглашение о продлении срока подписывается по окончании прохождения военной службы», – отметила глава региона.

Сейчас Югра находится на шестом месте рейтинга регионов по уровню занятости населения. Кроме того, в Югре автономном округе ежедневно появляется 90 самозанятых. В число самых популярных направлений деятельности вошли: перевозка пассажиров или грузов, аренда квартир и ремонт. Порядка 40% самозанятых указывают в видах деятельности «прочие виды услуг». За весь период самозанятые Югры сформировали свыше 13,9 млн чеков, а полученный ими доход достиг 14,5 млрд рублей.