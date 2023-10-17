Югорская пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697569156"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=8dWiX2WurZgqkv5tdQM5nJY/xCaVG42X9XnyNX3Vr6G7OiKvYecvdCeGUUIVxkjROKrd7rS8vSY083idps8m4jZp680my5EG5wjqRpKoJKogCzE/6izVHlMwoj2XST3A"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=8dWiX2WurZgqkv5tdQM5nJY/xCaVG42X9XnyNX3Vr6G7OiKvYecvdCeGUUIVxkjROKrd7rS8vSY083idps8m4jZp680my5EG5wjqRpKoJKogCzE/6izVHlMwoj2XST3A"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-17 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697569157"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rgxCp0GtX9j0AiziH1vqW7nbluf/HJIoZJ6pUnsLJbSzW1d2tk85VfuHbG+UGds/fh0IQY09BaXYmXX6OxXKI2sOKaUTLnOiemf5XVuScnArqKq6pYQ3MpJ7YJsW+Q4b"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rgxCp0GtX9j0AiziH1vqW7nbluf/HJIoZJ6pUnsLJbSzW1d2tk85VfuHbG+UGds/fh0IQY09BaXYmXX6OxXKI2sOKaUTLnOiemf5XVuScnArqKq6pYQ3MpJ7YJsW+Q4b"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-17 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697569156"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=8dWiX2WurZgqkv5tdQM5nJY/xCaVG42X9XnyNX3Vr6G7OiKvYecvdCeGUUIVxkjROKrd7rS8vSY083idps8m4jZp680my5EG5wjqRpKoJKogCzE/6izVHlMwoj2XST3A"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=8dWiX2WurZgqkv5tdQM5nJY/xCaVG42X9XnyNX3Vr6G7OiKvYecvdCeGUUIVxkjROKrd7rS8vSY083idps8m4jZp680my5EG5wjqRpKoJKogCzE/6izVHlMwoj2XST3A"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-17 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1697569157"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rgxCp0GtX9j0AiziH1vqW7nbluf/HJIoZJ6pUnsLJbSzW1d2tk85VfuHbG+UGds/fh0IQY09BaXYmXX6OxXKI2sOKaUTLnOiemf5XVuScnArqKq6pYQ3MpJ7YJsW+Q4b"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rgxCp0GtX9j0AiziH1vqW7nbluf/HJIoZJ6pUnsLJbSzW1d2tk85VfuHbG+UGds/fh0IQY09BaXYmXX6OxXKI2sOKaUTLnOiemf5XVuScnArqKq6pYQ3MpJ7YJsW+Q4b"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-17 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  97,2865   EUR  102,5200  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В югорской деревне при пожаре погибла пожилая женщина

Югорская пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме

​В югорской деревне при пожаре погибла пожилая женщина
Фото: ru.freepik.com

В деревне Шугур Кондинского района при пожаре погибла 64-летняя женщина. Возгорание возникло в трехквартирном жилом доме. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба организации «Центроспас-Югория».

«Пожарные выезжали на ул. Сибирская в д. Шугур по сообщению о возгорании трехквартирного жилого дома. В результате пожара поврежден пол и бытовые вещи. На пожаре обнаружена погибшей женщина 1959 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Спасено материальных ценностей на сумму 100 000 рублей», - говорится в сообщении.

В «Центроспас-Югории» подчеркнули, что неосторожное обращение с огнем является одной из главных причин возникновения пожаров в ХМАО. Чаще всего возгорания возникают из-за небрежности при курении (непогашенные окурки, курение в постели и других запрещенных местах, окурки, брошенные с балкона), использования открытого пламени в жилых помещениях, неосторожности при хранении и обращении с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и предметами бытовой химии, сжигания мусора и разведения костров вблизи строений, а также использования не сертифицированной пиротехники.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:46, просмотров: 276, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Даешь дружины 688
  2. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 563
  3. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 552
  4. В Тюмени ожидают более трех тысяч участников форума «Инфотех-2023» 547
  5. ​В Тюменской области создают первый биотехнологический кластер в России 462
  6. ​В тюменской больнице искусственный интеллект помогает в диагностике инсультов 445
  7. ​В аэропортах Сургута и Нижневартовска задержали самолеты 327
  8. ​Как Tele2 поддерживает образ жизни югорчан и следует трендам 322
  9. ​В югорской деревне при пожаре погибла пожилая женщина 276
  10. В Ханты-Мансийске нетрезвый мотоциклист столкнулся с Hyundai 275
  1. Как прошел двухдневный рабочий визит Натальи Комаровой в Сургут 1729
  2. Серость правит 1683
  3. ​За все беды 1528
  4. ​Посмотрите на меня 1453
  5. Начальника полиции в ХМАО заподозрили в продаже вещдоков на миллион рублей 1334
  6. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1285
  7. ​Возвращаемся к тому, от чего пытались уйти 1201
  8. ​Сбер: через семь лет доля проектов комплексного развития территорий в строительной сфере в России вырастет в 8 раз 1191
  9. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1181
  10. ​Замедление машин, подводный музей и стеклянные беседки – ноу-хау, которые можно сделать в Сургуте 1155
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6279
  2. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4427
  3. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4253
  4. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 3930
  5. ​Живой труп 3315
  6. ​Из будущего 2930
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2645
  8. ​И так бывает 2576
  9. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 2526
  10. ​Выбор делать придётся 2335

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика