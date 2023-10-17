Югорская пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме

В деревне Шугур Кондинского района при пожаре погибла 64-летняя женщина. Возгорание возникло в трехквартирном жилом доме. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба организации «Центроспас-Югория».

«Пожарные выезжали на ул. Сибирская в д. Шугур по сообщению о возгорании трехквартирного жилого дома. В результате пожара поврежден пол и бытовые вещи. На пожаре обнаружена погибшей женщина 1959 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Спасено материальных ценностей на сумму 100 000 рублей», - говорится в сообщении.

В «Центроспас-Югории» подчеркнули, что неосторожное обращение с огнем является одной из главных причин возникновения пожаров в ХМАО. Чаще всего возгорания возникают из-за небрежности при курении (непогашенные окурки, курение в постели и других запрещенных местах, окурки, брошенные с балкона), использования открытого пламени в жилых помещениях, неосторожности при хранении и обращении с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и предметами бытовой химии, сжигания мусора и разведения костров вблизи строений, а также использования не сертифицированной пиротехники.