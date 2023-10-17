В аэропортах Сургута и Нижневартовска задержали самолеты из-за тумана

В аэропортах Сургута и Нижневартовска утром 17 октября задержали рейсы. Улететь самолетам помешали плохая погода и туман, сообщили журналистам в справочных службах воздушных гаваней.

Так, в Сургуте задержали рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Челябинска. «Задержка рейсов была по нашим метеоусловиям. Сейчас погода позволяет выполнять рейсы. Вылеты и прилеты возобновились», - сообщили в пресс-службе аэропорта «Югорскому снегирю».

В аэропорту Нижневартовска из-за густого тумана отложили вылеты самолетов, следующих до Томска, Минвод, Уфы и Ханты-Мансийска. Прилеты рейсов из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Томска и Ханты-Мансийска также задержались, отмечает Nv86.