В Белоярском лось напал на автомобиль преследователей

В Белоярском лось напал на автомобиль местных жителей, которые преследовали его на дороге и слепили фарами. Видео опубликовали в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в ВК.

«Жители Белоярского (ХМАО) встретили лося на лесной дороге и некоторое время преследовали животное. Лесной гигант выдохся и пошел в наступление, на машину югорчан. Несколько раз ударил ее рогами и ушел», - говорится в комментарии к видео.

Подписчики группы осудили автора ролика. Они выразили мнение, что автомобилист сам спровоцировал животное. «А нечего было гнать лося. Получили то, что заслужили», «Зачем было преследовать? Лось у себя дома, в лесу! Люди сами виноваты в том, что лезут к диким животным», - написали комментаторы.

Машина получила повреждения. Из людей никто не пострадал.