Воздух в ХМАО прогреется до +15 градусов в первые дни рабочей недели

В Югре в первые дни новой рабочей недели ожидается потепление. Воздух прогреется до +10+15 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 16 октября, столбик термометра покажет -1+4 градуса ночью и +10+15 градусов днем, местами на востоке до +5 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь и мокрый снег местами. Ветер южный.

Во вторник и среду, 17 и 18 октября, синоптики прогнозируют +3+8 градусов в ночные часы и +10+15 градусов днем. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер подует со стороны юго-запада.