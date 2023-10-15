Мастер по ремонту скважин пойдет под суд из-за травмы коллеги на югорском месторождении

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении мастера по ремонту скважин. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 2 февраля в ходе работ на месторождении в Октябрьском районе. По версии следствия, из-за нарушений требований охраны труда в системе оборудования произошел гидравлический удар. В результате помощник бурильщика получил тяжкие телесные повреждения в виде травм головы, груди, перелома височной кости.

«По версии следствия, обвиняемый допустил использование рабочей бригадой оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ, не обеспечил правильную организацию и безопасное производство работ», - отметили в пресс-службе ведомства.