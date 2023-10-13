Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Октябрьском районе

В Октябрьском районе ХМАО сегодня, 13 октября, произошло ДТП с погибшим. Авария случилась около 7 часов утра на 173 км автодороги «Югра». Предварительно установлено, что водитель Volkswagen, совершая обгон, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

«В результате ДТП водитель иномарки 1960 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью», - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Накануне, 12 октября, в Югре также произошла авария с погибшим. На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись три автомобиля. Погиб водитель одного из них.