Школы Нефтеюганска проверяют кинологи с собаками из-за писем с угрозами

В Нефтеюганске эвакуировали школы из-за поступивших электронных писем с сообщениями о минировании, сообщила глава города Эльвира Бугай. По ее данным, угрозы оказались ложными.

«Сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд учреждений, подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас полицейские продолжают обследовать оставшиеся учреждения образования города», - написала Эльвира Бугай в своем телеграм-канале.

Она добавила, что школы возобновят работу после того, как их полностью обследуют кинологи.

Накануне, 12 октября, в Нижневартовске эвакуировали школу №17. Туда также поступило сообщение о минировании.