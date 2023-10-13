Коммунальщики взяли с югорчан лишние 200 тысяч рублей за отопление

Жители поселка Приобье Октябрьского района переплатили за отопление 200 тысяч рублей. Жителям многоквартирного дома вернули деньги после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в феврале 2023 года в доме вышел из строя общедомовой прибор учета тепла. Однако управляющая компания и ресурсоснабжающая организация оперативного ремонта не провели.

Прокурор внес представления в адрес руководителей организаций. «По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования общедомовой прибор учета тепла введен в эксплуатацию и принят к расчетам начислений платы за ЖКХ, 36 жильцам многоквартирного дома произведен перерасчет платы за отопление на сумму свыше 200 тыс. рублей, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Кроме того, руководителя УК привлекли к административной ответственности за нарушения при управлении многоквартирным домом.