Правительство Югры утвердило прогноз социально-экономического развития до 2026 года

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняло прогноз социально-экономического развития региона на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. Документ был разработан с учетом указов президента России и основан на результатах экономического развития в 2022 году и первом полугодии 2023 года.

«Документ учитывает решение задач, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, тенденции развития российской экономики, экономики автономного округа, сложившиеся по итогам истекшего периода текущего года. Прогноз сформирован на проактивной экономической политике, адаптации к реальным условиям», – прокомментировала Наталья Комарова.

Прогноз социально-экономического развития региона является важной частью государственного регулирования экономики. Он определяет направления развития регионального комплекса и структурных компонентов экономики. На его основе будут сформулированы цели и приоритеты в социально-экономическом развитии региона, отметил заместитель губернатора и директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев.

Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и консервативном. Базовый вариант предполагает более высокие мировые цены на ресурсы, чем это было оценено в начале 2023 года. Консервативный вариант учитывает более сильное замедление мировой экономики и усиление санкционного давления.

Главный аспект этого документа – это предоставление жителям информации о том, как будет развиваться Югра в ближайшие годы. Прогноз прошел процедуру общественного обсуждения и получил положительные отзывы от общественной палаты Югры, общественного совета при окружном департаменте экономического развития и предпринимательского сообщества.