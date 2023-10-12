Губернатор Югры посетила технопарк «Сириус Б» в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках двухдневного рабочего визита в Сургут посетила промышленный технопарк «Сириус Б». Он располагает земельным участком площадью 1,7 гектара с перспективой расширения на 0,3 гектара. Основные направления деятельности включают в себя биомедицину и легкую промышленность.

Глава региона оценила условия, в которых работают резиденты технопарка, изучила продукцию предприятий. На данный момент в «Сириусе Б» действуют три резидента: ООО «Торговый Дом «Сибирские просторы», специализирующийся на производстве средств индивидуальной защиты и медицинской одежды из нетканых материалов, включая лицевые маски, бахилы, халаты и шапочки; ООО «Реафарм», занимающийся выращиванием микрозелени и лекарственных трав, в сотрудничестве с Сургутским государственным университетом; ООО «Ресурсопт», производящий гидравлические шланги высокого давления для спецтехники.

В планах – привлечь новых резидентов, которые займутся производством протезов и других медицинских изделий для восстановления опорно-двигательного аппарата, а также изготовлением нетканых и нетканых иглопробивных материалов.

Генеральный директор технопарка Андрей Стельмах подчеркнул активное сотрудничество предприятия с правительством Югры и профильными ведомствами, курирующие промышленное развитие: «Совместно с резидентами учимся переходить из малого бизнеса в средний. За время совместной работы прошли обучение в центре поддержки экспорта, научились выстраивать работу на маркетплейсах. Получили льготное финансирование на создание производств, компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования».