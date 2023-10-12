В Югре вырос спрос на рабочий персонал

В Югре не хватает рабочих рук. По данным HeadHunter.ru, спрос на рабочий персонал в сентябре 2023 года вырос на 40% в сравнении с аналогичным месяцем 2022-го. При этом наблюдается дефицит кадров, на одну вакансию приходится всего 2,7 резюме.

«Спрос на специалистов с профессией в руках всё больше, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи», - рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая «Сургутской трибуне».

По ее словам, если в сентябре прошлого года рабочим в ХМАО предлагали среднюю зарплату 73,3 тыс. рублей, то за год она выросла до 89,6 тыс. рублей. На данную сферу в регионе приходится 25% вакансий от их общего числа.