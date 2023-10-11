Руководители детского сада Когалыма стали фигурантами дела о коррупции

В Когалыме следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей детского сада и ее заместителя. Они подозревается в совершении преступлений по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, заведующая учреждением и ее заместитель, действуя по предварительному сговору, используя свое служебное положение, принимали решения о премировании сотрудников учреждения, а после перечисления премиальных выплат производили безвозмездное изъятие денежных средств у работников», - говорится в сообщении.

За период с 2019 года женщины похитили не менее 1,7 млн рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.