В Югре задержали начальника отдела полиции Покачей

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции города Покачи Андрея Бегларяна. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, полицейский продавал вещественные доказательства из уголовных дел, сообщают региональные СМИ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении начальника одного из отделов полиции Нижневартовского района в ХМАО-Югре за превышение должностных полномочий», - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Высокопоставленному полицейскому вменяют то, что он передал для продажи одному из граждан более 70 тонн труб. Ранее они принадлежали одной из компаний и были изъяты силовиками в качестве вещественных доказательств. Общий ущерб собственнику труб превысил 1 млн рублей.

За совершение преступления подозреваемому грозит срок до десяти лет.