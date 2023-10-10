Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Югре за неделю со 2 по 8 октября зарегистрировали 106,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 10,5%, но выше эпидемического порога на 34,4%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население Сургута на 38%, Нижневартовска – на 13,4%, Нефтеюганска – на 9,3%. Рост заболеваемости отмечается в Октябрьском районе, г. Покачи и Белоярском», - говорится в сообщении.

Также в Югре с начала сезона зарегистрировали 39 случаев гриппа. Больше всего заболевших среди детей от 0 до 6 лет (в совокупности 43%) и детей 7-14 лет (41,03%).

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в ХМАО выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом. При этом лидером по заболеваемости стал Ханты-Мансийск, где зарегистрировали 82 новых заболевших.