Полицейский совершил самоубийство в Когалыме

В Когалыме полицейский совершил самоубийство. Тело 31-летнего мужчины обнаружили около полуночи в понедельник, 9 октября, в служебном кабинете городского ОМВД, пишет «Сургутская трибуна».

«По решению руководителя УМВД Югры назначена служебная проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Проверку также проводит Следственный комитет.

По данным «Вестника», погибший работал старшиной группы тылового обеспечения. На месте происшествия рядом с ним лежало табельное оружие. Полицейский мог покончить с собой из-за игрового долга, отмечает телеграм-канал Ural Mash. Мужчин был в разводе, у него остались двое маленьких детей.