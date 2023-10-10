В Югре кадровый голод ощущается в автомобильном бизнесе и розничной торговле

По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в Югре приходится 3,7 активных резюме. Работодателям сложнее всего найти специалистов в сферах «Автомобильный бизнес» и «Розничная торговля», рассказали в hh.ru.

«Также в топ самых «дефицитных» сфер вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (2,2), «Рабочий персонал» (2,7), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,7), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,9), «Сельское хозяйство» (2,9), «Медицина, фармацевтика» (3,2), «Строительство, недвижимость» (3,5)», − добавили в службе.

При этом отмечается и выраженный профицит кадров в сферах «Высший и средний менеджмент» (24,9 резюме на вакансию), «Маркетинг, реклама, PR» (26,9) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (33,1).

Отметим, что в аналогичный период прошлого года на одну вакансию в ХМАО приходилось 5,1 резюме, таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,3 раза.