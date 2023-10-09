Синоптики спрогнозировали югорчанам ветер и мокрый снег

В начале недели жителей Югры ждет ветер и дождь, а в среду − мокрый снег. Об этом сообщили на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Так, сегодня, 9 октября, в округе ожидается небольшой дождь, ветер порывами до 18 м/с. Температура воздуха будет +7+12 градусов. Во вторник, 10 октября, облачно с прояснениями. Температура 0,+5 градусов, по восточной половине до +10. Местами небольшой дождь.

А вот в среду, 11 октября, жителей Югры встретит дождь и мокрый снег. Ветер немного стихнет − до 12 м/с. Температура ночью -3,+2 градусов, днем +3,+8.

Подчеркнем, что снег ожидается также в субботу, говорится в прогнозе сервиса Gismeteo.