В Коломне стартовало строительство плавполиклиники для Югры

В Коломне состоялась торжественная закладка киля нового медицинского теплохода для Югры. Его строительство займет порядка двух лет. Плавполиклинику передадут региону до 30 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Новое судно будет оснащено современным оборудованием и позволит югорчанам получать высококачественную медицинскую помощь. Перегон теплохода от места постройки в Коломне в Ханты-Мансийск будет осуществлять АО «Порт Коломна», причем значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути», - говорится в сообщении.

В ХМАО вот уже 25 лет работает теплоход «Николай Пирогов». Это единственная плавполиклиника в стране, которая ежегодно обслуживает более 8 500 человек из 48 отдаленных населенных пунктов.