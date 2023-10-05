В Нефтеюганском районе в лесу потерялась девушка

В Нефтеюганском районе ХМАО недалеко от деревни Картаево в лесу потерялась девушка. Спасатели искали ее вечером накануне, но безрезультатно. На ночь поиски приостановили, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

«Спасатели выезжали в район д. Картаево по сообщению: в лесном массиве потерялась женщина. По прибытию к месту вызова спасатели обследовали местность, найти девушку 1994 года рождения не удалось. Поиски приостановлены по согласованию с полицией до утра», - говорится в сообщении.

В «Центроспас-Югории» напоминают: если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Также сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, когда планируете вернуться.

Отправляясь в лес, следует обращать внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В этом случае вы сами сможете лучше ориентироваться и, если заблудитесь, родственникам и спасателям будет легче вас найти.

Также необходимо тщательно продумать свое снаряжение. С собой следует взять заряженный телефон, необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче. Камуфляжная форма и старые куртки усложняют поиски, поскольку сливаются с деревьями.

Если человек не вернулся домой в назначенное время, необходимо сообщить об этом спасателям по телефону 112.