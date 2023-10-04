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​В Югре стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

На 15% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре за неделю

​В Югре стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Фото: pixabay

В Югре за неделю с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано 119 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это ниже предыдущей недели на 14,6% и выше эпидемического порога на 52,5%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

В территориальной структуре доминирует население Сургута на 35,6%, Нижневартовска – на 12,9% и Нефтеюганска –на 10,2%. Рост заболеваемости отмечается в Пыть-Яхе, Белоярском, Лангепасе, Урае, Мегионе, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше уровня предыдущей недели на 12,8% и ниже эпидемического порога на 47%.

Также в регионе с начала сезона зарегистрировали 38 случаев гриппа. Больше всего заболевших среди детей 7-14 лет (39,8%).

За минувшую неделю в ХМАО зафиксировали 13,3 случая заражения ковидом на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 13,3%. Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске - 29,7%, Сургуте - 24,3% и Урае - 7,2%. Рост заболеваемости отмечается в Нефтеюганском, Нижневартовском и Советском районах, а также в Ханты-Мансийске, Нягани и Югорске. В возрастной структуре заболевших выросла доля взрослых до 87,4% и снизилась доля детей до 12,6%, а в социальной структуре нарастает доля служащих до 20,3%. При этом отмечается снижение доли воспитанников до 7,7% и неработающих до 19,4%.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 166, комментариев: 0
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