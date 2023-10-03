Губернатор Югры за два месяца посетит все 22 муниципалитета

Губернатор Югры Наталья Комарова начала очередное управленческое турне по всем муниципалитетам региона. С одной стороны, это традиционная процедура, которая происходит ежегодно, но на этот раз в ней будет заложен дополнительный интерактив для граждан. Подробности – в материале СИА-ПРЕСС.

В течение октября и ноября глава региона посетит с рабочими визитами каждый муниципалитет Югры, коих 22. Цель – собственными глазами и при помощи сбора обратной связи от жителей оценить обстановку на местах, выявить наиболее острые проблемы, найти решения. Дополнительной «фишкой» этого года станет возможность для граждан проголосовать за наиболее важные проекты, которые должны быть реализованы в их муниципалитетах в 2024 году. Это не просто слова – победившие проекты, равно как и запросы югорчан, полученные в ходе открытых встреч, войдут в инвестиционное послание губернатора, которое состоится в декабре. В этом смысле жители региона становятся соавторами важнейшего для органов власти документа.

Открытые встречи – давняя традиция и принципиальный момент в работе Натальи Комаровой. Она постоянно посещает муниципалитеты, и там старается лично поговорить с простыми жителями, активистами, представителями профессиональных сообществ и так далее. В разные годы она делала разные акценты – например, встречалась с учителями, медиками, журналистами, трудовыми коллективами, работниками социальных учреждений и так далее. В 2018 году по инициативе губернатора проходили стратегические сессии, в ходе которых были сформулированы более 1,4 тысячи предложений по 12 нацпроектам, часть из них вошла в государственные и муниципальные программы.

Благодаря подобным встречам, где граждане могут напрямую обратиться со своей проблемой или предложением к губернатору, Наталья Комарова вовлекает югорчан в диалог и совместную работу по улучшению жизни в Югре. С другой стороны, это сигнал для чиновников, которые понимают – глава региона совсем не зря постоянно настраивает их на клиентоцентричность и обращенность лицом к людям.

Такие поездки также позволяют Наталье Комаровой держать руку на пульсе каждого муниципального образования. Каждый глава в ходе визита губернатора будет отчитываться о работе и презентовать новые идеи и планы. Их исполнение – персональная ответственность каждого главы, и Наталья Комарова строго спрашивает за эффективность принятых решений и действий.

В ходе нынешнего турне Наталья Комарова будет встречаться с руководством и коллективами предприятий, действующих и строящихся социальных объектов, а также поговорит с жителями и активистами, лидерами общественного мнения и экспертами из городов и поселений округа. Помимо этого, никуда не денется и введенная недавно инновация – каждая встреча губернатора с гражданами проходит на определенной площадке, где собираются руководители местной администрации и отвечают на вопросы жителей – и так до последнего обращения, чтобы каждый желающий получил ответ на свой запрос.

Все это укладывается в концепцию Команды Югры, которая активно используется на практике в последние годы. Согласно ей, все югорчане – единая команда, состоящая из очень разных людей, делающих свой вклад в развитие автономного округа. В итоге высказанные жителями Югры идеи ложатся в основу больших и важных решений. Например, инициатива по включению Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны России прозвучала в ходе одной из встреч с губернатором, и спустя некоторое время Наталья Комарова презентовала ее Владимиру Путину. И решение было принято. Это даст новый импульс для развития находящихся в Приполярном Урале двух муниципалитетов, а также укрепит позиции Югры в качестве базовых регионов для освоения Арктики.

Аналогично – с созданием инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» в Сургуте, поддержанным премьер-министром и президентом России. Идею о создании такого центра, который бы занимался технологиями в области добычи нефти и газа в условиях Севера и Арктики, энергетической безопасностью, а также геномными исследованиями, так же высказали на одной из встреч с Натальей Комаровой ученые и нефтяники автономного округа.

И это – только «большие» примеры. Есть еще масса проблем и вопросов, которые были подняты югорчанами в ходе личных встреч, а также постоянных эфиров губернатора, и, спустя поворот бюрократического колеса, находили свои решения. Благодаря такому подходу политологи называют Наталью Комарову одним из самых открытых и активных глав российских регионов, способных привлечь земляков к обсуждению и решению насущных проблем.