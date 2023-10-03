Игорь Халепа возглавил ОМВД по Нефтеюганскому району

В ОМВД России по Нефтеюганскому району назначен новый руководитель. Подразделение возглавил подполковник полиции Игорь Халепа. Личному составу его накануне представил заместитель начальника УМВД России по Югре Михаил Еремин, сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь Халепа родился в 1988 году в Челябинске. Окончил Челябинский юридический институт МВД России. Служебную деятельность начал в 2008 году милиционером в Челябинске. В последние пять лет занимал руководящие должности в ОМВД России по Еткульскому району Челябинской области и ОМВД России по г. Радужному.