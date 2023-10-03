Югорчане смогут посмотреть на звездопады Дракониды и Ориониды

Любителей космоса из Югры ждут два звездопада в октябре. Метеорные потоки достигнут максимума своего действия в начале и конце месяца. Если погода будет безоблачная, то условия наблюдения за метеорами Драконид и Орионид станут благоприятны, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«8-9 октября – Дракониды, ожидается до 15 метеоров в час, а 21-22 октября – Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее жители Югры увидели невооруженным глазом новую комету Нишимура.