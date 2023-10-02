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В Югре за неделю ковидом заболели 222 человека, вылечились 183

222 новых случая коронавируса выявили в ХМАО за неделю

В Югре за неделю ковидом заболели 222 человека, вылечились 183
Фото: pixabay

С Югре за неделю с 26 сентября по 2 октября зафиксировали 222 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Для сравнения - неделей ранее было 196 случаев заражения. Вылечились от ковида за минувшую неделю 183 человека.

Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах ХМАО. Больше всего в Ханты-Мансийске - 66, Сургуте - 54, Урае - 16 и Югорске - 13. В других населенных пунктах и районах округа зафиксировано от 1 до 10 новых случаев заболевания, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На момент выявления у 219 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония. Контакт установлен в 222 случаях», - говорится в сообщении.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 183, комментариев: 0
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