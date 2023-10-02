Новый железнодорожный вокзал в Нягани принял первых пассажиров

В Нягани 1 октября открылся новый железнодорожный вокзал. Трехэтажное здание способно вместить в себя порядка 300 пассажиров, а общая площадь объекта составляет почти 3500 кв.м., сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«В современном многофункциональном здании расположены комфортные залы ожидания, детская игровая, кафе, организована безбарьерная среда для удобства граждан с ОВЗ. Благодаря вокзалу пассажиропоток увеличится до 80 000 человек в год, кроме того, ускорится процесс доставка товаров в Нягань, улучшатся логистические условия», - говорится в сообщении.

По словам главы Нягани Ивана Ямашева, на объекте полностью завершены все строительные и внутренние работы, организованы парковочные места и подъезды, благоустроены перроны и прилегающая территория. Также сегодня прорабатывается возможность открытия авиа и автобусных-касс непосредственно в здании вокзала.

Объект передан филиалу АО РЖД «Свердловская железная дорога», они же и будут заниматься дальнейшим управлением.