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Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак»

На встрече с жителями Нягани губернатор Югры отказалась строить замки для собак

Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак»
Фото и видео: ru.freepik.com, телеканал "Мегаполис"

Губернатор Югры Наталья Комарова провела первую встречу с жителями региона в преддверии «Ежегодного послания губернатора на 2024 год». Мероприятие прошло в Нягани. Горожан интересовали многие темы, в том числе и вопрос о благоустройстве безнадзорных животных.

«Я не буду строить дворцы для бездомных животных. Извините, что жестко. Но уже, честное слово, вот здесь вот, что вы мне вопросы эти задаете? Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте!» − эмоционально отреагировала глава региона.

Участники встречи поддержали эту позицию аплодисментами. Вместе с тем, Наталья Комарова отметила, что решение некоторых проблем − в руках жителей.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 1206, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 12:35
Должен был кто то «осадить» любителей собак. Они совсем уже «попутали берега».
Сколько добра не делай – все мало. Напоминает жителей одной Европейской страны.
Ходить и просить денег. Денег мало. Собак много. И решать собачий вопрос давно назрело! Что могу сказать: на лицо закат. Как только денег меньше от слова совсем станет, то останутся самые настоящие любители собак. Все примкнувшие уйдут в небытие.
И скоро увидим «ликвидацию» агрессивных собак. На круги своя все станет.

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