На встрече с жителями Нягани губернатор Югры отказалась строить замки для собак

Губернатор Югры Наталья Комарова провела первую встречу с жителями региона в преддверии «Ежегодного послания губернатора на 2024 год». Мероприятие прошло в Нягани. Горожан интересовали многие темы, в том числе и вопрос о благоустройстве безнадзорных животных.

«Я не буду строить дворцы для бездомных животных. Извините, что жестко. Но уже, честное слово, вот здесь вот, что вы мне вопросы эти задаете? Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте!» − эмоционально отреагировала глава региона.

Участники встречи поддержали эту позицию аплодисментами. Вместе с тем, Наталья Комарова отметила, что решение некоторых проблем − в руках жителей.